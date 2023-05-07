Самая красивая женщина планеты редко показывает мужа: вы бы тоже так делали, и вот почему

Социальные сети Джулии Робертс пестрят ее собственными портретами и карьерными достижениями. В блогах артистка делится кадрами из проектов и рассказывает о социально значимых инициативах. Однако практически никогда знаменитость не показывает своих родных.

Еще в 2002 году Робертс стала счастливой женой оператора Дэниэла Модера. Уже спустя два года у пары родились двойняшки Хэйзел и Финнеас, а в 2007 году на свет появился сын Генри. Семья знаменитостей живет в Нью-Йорке, а также владеет особняками в Техасе и Малибу. И, несмотря на популярность, Робертс предпочитает держать своих близких подальше от внимания общественности.

Поклонники уверены, что скрытность артистки можно объяснить ее ревностью. Дело в том, что Модер, как и его супруга, отличается красотой и харизмой, поэтому Робертс боится за их брак. По мнению фанатов, звезда «Красотки» специально не рассказывает об их отношениях, чтобы не привлекать внимание к своему супругу.