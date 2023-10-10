Самая красивая ученица Винер оскорбила многодетных матерей: ее цитата вызывает шок
Гимнастка вызвала на себя гнев пользователей Сети.
Ирина Винер известна тем, что может сделать из любой подающей способности спортсменки абсолютную чемпионку. Это доказывают примеры таких воспитанниц, как Ляйсан Утяшева, Алина Кабаева или сестры Аверины.
Золото в групповом многоборье на Олимпиаде в 2012 году получила и Каролина Севастьянова. В отличие от своих коллег, дальше гимнастка не стала продолжать карьеру, закончив со спортом. Модельная внешность девушки не только обеспечила ей негласный титул самой красивой ученицы Винер, но и популярность в соцсетях.
Но иногда ее высказывания в Интернете оборачиваются против нее. Так, экс-спортсменка угодила в некрасивый скандал, который отбросил тень на ее репутацию.
Она похвасталась перед фолловерами тем, что занимается благотворительностью в отношении животных. Один из подписчиков удивился выбранной сфере, поинтересовавшись, почему гимнастка не помогает, например, многодетным матерям.
И, как выяснилось, о подобных женщинах чемпионка невысокого мнения. Она заявила, что эти дамы сами взяли на себя такую ответственность и не проконтролировали вопросы своей беременности.
«Если человек адекватный, то он подумает наперед, как содержать ребенка. Почему я должна нести ответственность за чужие решения?» — подчеркнула Севастьянова.
Резкие заявления чемпионки вызвали шок у пользователей Сети. Некоторые фанаты ее поддержали, но другие подписчики удивились столь принципиальной и жесткой позиции.