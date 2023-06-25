Самая красивая россиянка специально не надела белье, чтобы подразнить мужчин: они в восторге

Девушка знает, как привлечь к себе внимание.

Анна Линникова прославилась на всю страну в прошлом году после победы на конкурсе «Мисс Россия». Миллионы поклонников тут же начали следить за социальными сетями 23-летней уроженки Оренбурга, которая откровенно рассказывает о своих буднях.

Так, судя по блогам, после продолжительных путешествий Анна вернулась в Москву. В столице она решила посвятить время и культурному отдыху, отправившись в Большой театр. А для светского вечера выбрала откровенное белоснежное платье, под которое предпочла не надевать нижнее белье.

Пользователи Сети завалили Линникову комплиментами и признаниями в любви. В комментариях можно встретить сотни сообщений от фанатов со всего мира, которые расхваливают модель.

«Как всегда все очень красиво», «Невероятная», «Самая красивая девушка в мире», — уверены пользователи Сети.

Сама Анна никак не прокомментировала множество комплиментов. Девушка призналась, что вернулась в Москву ненадолго, так как планирует отправиться в США, где ее ждет возлюбленный Джексон Хинкл.