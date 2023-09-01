Самая красивая разведчица СССР: обомлеете, увидев, как она изменилась после разоблачения

Тамара Нетыкса может показаться обычной женщиной средних лет, но она настоящая легенда советской разведки. Женщина двадцать лет прожила с мужем в Латинской Америке, родила двоих детей, и никто даже не догадывался, что эта семья работает на СССР.

Тамара представлялась дочерью балерины из Кубы, темные волосы и карие глаза способствовали легенде. А Виталий, фамилия которого до сих пор остается засекреченной, значился сотрудником одного их местных ведомств.

Они вели спокойную семейную жизнь, и при этом успевали выполнять задания правительства своей страны. Когда Тамару с мужем решили вернуть в Россию, дети были в школе, ведь все эти годы даже они не подозревали о настоящем происхождении родителей.

Разведчицу отличает не только способность оставаться нераскрытой в течение многих лет, но и яркая внешность. Даже сегодня Тамара остается очень привлекательной женщиной, а в молодости она была настоящей красоткой. Девушка могла стать успешной моделью или актрисой, но выбрала служить своей родине. Неудивительно, что она так легко затерялась среди знойных латиноамериканок.