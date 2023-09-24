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Самая красивая продавщица в мире не понравилась только россиянам: посудите сами

24 сентября 2023 11:15
Самая красивая продавщица в мире не понравилась только россиянам: посудите сами

Восторга никто не испытал.

Наталья Водянова не первая, кто начал свой путь к славе, торгуя на рынке. По ее стопам пошла жительница Тайваня Лиу Пэньпэнь.

Фотографии девушки за рыбным прилавком облетели Сеть — ее тут же прозвали самой красивой продавщицей в мире. Многих удивило, что стройная милашка зарабатывает на жизнь торговлей морепродуктов. И вскоре выяснилось, что все действительно не так, как кажется.

На самом деле очаровательная брюнетка — модель и танцовщица. На рынке же она бывает не так часто, а лишь тогда, когда нужно помочь матери с работой. И пока пользователи со всего мира восхищаются внешностью красотки, россияне общего восторга не разделяют.

Многим кажется, что среди их соотечественников есть барышни куда интереснее, а славу Пэньпэнь заработала тем, что показала свои прелести.

Самая красивая продавщица в мире не понравилась только россиянам: посудите сами

«Грудь засветила, и уже самая красивая? Ну-ну», «У нас в России есть намного лучше», — возмущаются в Сети.

Фото: Кадр из сериала «Патриот», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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