Самая красивая пара страны: Арнтгольц воссоединилась с бывшим ради общей дочери

Татьяна Арнтгольц 10 лет назад поставила жирную точку в отношениях с Иваном Жидковым. Для поклонников новость о том, что самая красивая пара страны прекратила свое существование, стала трагедией. Большинство из них переживают до сих пор. Вот почему свежее совместное фото экс-супругов произвело фурор.

Актриса воссоединилась с бывшим мужем, но лишь на время. Знаменитости встретились на вечеринке по случаю 14-летия общей дочери Маши. Они сделали снимок на память, который актер обнародовал в социальных сетях, взбудоражив фанатов.

Интернет-пользователи полюбовались тем, как красиво коллеги по цеху смотрятся вместе. И выразили сожаление, что их история любви оказалась в прошлом.