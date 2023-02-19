Самая красивая пара СССР: за страшной семейной драмой наблюдала вся страна

Влюбленные так и не смогли забыть о своем прошлом.

Счастью и взаимной любви Василия Ланового и Татьяны Самойловой завидовали буквально все. Но брак звезд советского кино просуществовал всего шесть лет. Причина расставания самой красивой пары страны была весьма трагичной.

Женившись на актрисе, Лановой наивно полагал, что та согласится остаться в его тени и посвятит себя семье. Но Самойлова не захотела приносить свою карьеру в жертву. И это стало началом конца.

Вскоре артистка забеременела. Она носила под сердцем сразу двух малышей, когда получила приглашение на съемочную площадку фильма «Летят журавли». Между материнством и яркой ролью Самойлова хладнокровно выбрала второе, несмотря на то, что Лановой выступил категорически против аборта.

После всего случившегося муж и жена с головой погрузились в работу. Их популярность росла день ото дня, а вот от былой любви не осталось и следа. Когда влюбленные поняли, что не могут простить друг другу взаимных обид, то приняли решение о расставании.