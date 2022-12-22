Самая красивая пара Голливуда: за страшной семейной драмой наблюдал весь мир

Во время съемок вампирской саги «Сумерки» Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт влюбились друг в друга. Радости поклонников не было предела. Воплотившие на экране Беллу и Эдварда знаменитости тут же стали самой красивой парой Голливуда.

Но счастье оказалось недолгим — в отношения влюбленных вмешался третий человек. Стюарт изменила своему избраннику с режиссером Рупертом Сандерсом. Несмотря на это, разорвать свою связь партнеры по съемочной площадке «Сумерек» смогли далеко не сразу. Они продолжали вместе сниматься, общаться и посещать светские мероприятия.

Паттинсон оказался слишком привязан к неверной избраннице, но все же принял попытку забыть ее. Тогда он начал встречаться с близкими подругами Стюарт, чем вывел ее из себя.

За этой семейной драмой наблюдал весь мир, когда на Каннский фестиваль, где у двух звезд экрана были премьерные показы фильмов, Стюарт приехала лишь после отъезда Роберта. Актриса не захотела пересекаться с бывшим, который в тот момент был рядом с ее приятельницей Имоджен Керр.

Впоследствии у Паттинсона было еще немало романов, а Стюарт и вовсе начала все чаще появляться в компании девушек. В ноябре прошлого года актриса подтвердила информацию о помолвке со своей возлюбленной.