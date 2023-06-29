«Самая красивая»: народ не узнает Волочкову в новом образе (фото)

Анастасия Волочкова нередко сталкивается с критикой из-за своего стиля. Поклонники ругают балерину за пошлость, а ее любовь к шпагатам вызывает лишь смех пользователей сети. Однако не так давно танцовщица предстала в новом амплуа, изменив мнение публики о себе.

Так, в своем аккаунте знаменитость поделилась кадром из новой фотосессии. На снимке Волочкова позирует практически полностью без одежды, прикрывшись лишь шубой из белого меха.

Неожиданная фотосессия шокировала подписчиков звезды. Многие признались, что не ожидали подобных кадров от Волочковой. Снимки, как отмечают фанаты, отличаются нежностью, а сама балерина выглядит весьма эффектно в настолько женственном образе.