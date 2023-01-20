Самая красивая кореянка стала матерью: вы ни за что не догадаетесь, сколько ей лет

Кореянки славятся на весь мир своей неувядающей красотой и молодостью. Ярким примером можно назвать известную актрису Сон Е-Джин. Она снималась в таких нашумевших дорамах, как «Личные предпочтения» и «Любовное приземление».

Недавно очаровательная актриса родила своего первого ребенка. Отцом малыша стал Хен Бин, с которым она снимались вместе в картине «Переговоры». В это трудно поверить, но Сон Е-Джин совсем недавно исполнился 41 год.

Звезда корейского кино научилась останавливать время, ведь она выглядит как юная 18-летняя девушка. На ее безупречном лице нет и намека на морщины, что не может не восхищать. Сегодня Сон Е-Джин является одной из самых популярных восточноазиатских актрис. Когда она только появилась на экране в двадцатилетнем возрасте, о ее красоте сразу же заговорили на всю страну. Талант и невероятная внешность актрисы сделали Сон Е-Джин популярной и обеспечили ей новые интересные роли. По сей день артистка остается востребованной в мире кино.