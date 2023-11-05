Самая красивая Каренина: не поверите, кто переплюнул даже Боярскую

Режиссеры со всего мира регулярно обращаются к знаменитому роману Льва Толстого «Анна Каренина». История, написанная великим писателем, привлекает их актуальностью и яркими персонажами, поэтому раз в несколько лет на суд публики предстает та или иная экранизация. И каждый раз особое внимание постановщики уделяют героине, которая должна исполнить главную роль.

Так, в 2017 году зрители увидели картину «Анна Каренина. История Вронского», где ведущая роль досталась Елизавете Боярской. И зрители, и критики хвалили артистку за красоту и талант, однако оказалось, что другие режиссеры не считают этот выбор хорошим.

По словам Аллы Сигаловой, которая представила постановку «Каренина. Процесс» на сцене Театра Наций, на роль Карениной лучше подходит совершенно другая героиня. Когда постановщица писала сценарий, она даже не думала пригласить Боярскую. Даже без кастинга Сигалова отдала роль Софье Эрнст из-за ее внутренней энергетики и красоты.