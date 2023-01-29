Самая красивая история любви оказалась обманом: разочарован будет каждый

Сколько слез было пролито над сказкой «Белоснежка», не сосчитать. Красивая история любви никого не оставит равнодушным, как и правда о том, как все случилось на самом деле.

Популярный мультфильм основан на древней легенде, в которой было куда больше жестокости и меньше романтики. Например, умертвить Белоснежку колдунья пыталась целых три раза. Есть важное отличие и относительно чудесного спасения главной героини.

В сказке красавица просыпается от поцелуя прекрасного принца. В сказании же она пробудилась от мертвого сна совсем по другой причине, что не имеет ничего общего с вечной и искренней любовью.

Как оказалось, конь принца имел неосторожность лягнуть гроб принцессы в самый разгар похоронной процессии. Такого Белоснежка стерпеть не смогла и тут же пришла в себя, наверняка немало удивив и коня, и принца, и гномов.