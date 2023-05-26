Самая красивая фигуристка в мире живет в России: у нас к ней относятся неоднозначно

Среди звезд фигурного катания эффектных спортсменок немало, но все они и в подметки не годятся Алине Загитовой. Именно ее признали самой красивой фигуристкой во всем мире.

К такому выводу еще несколько лет назад пришло японское издание The Digest. Олимпийскую чемпионку выделили за ее «здоровый облик» и уникальный стиль. Между тем на родине знаменитость часто подвергается травле.

Соотечественники критикуют Загитову по самым разным причинам. Одним не нравится сам факт того, что звезда завершила свою карьеру. Другие недовольны тем, что Алина пробует свои силы в качестве журналистки и телеведущей. Хейтеры же не устают высмеивать ее за косноязычие, безграмотность и плохую дикцию.

Что касается внешности, то и здесь россияне находят к чему придраться. Часто знаменитость осуждают за то, что она перестала следить за своей формой и поправилась до такой степени, что больше не может выполнять сложные прыжки. Выходит, пока за рубежом Алину боготворят, в родной стране к ней относятся как минимум неоднозначно.