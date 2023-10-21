«Самая красивая эротика 89-го»: иностранцы в восторге от фильма, который в СССР никто не любил

Алла Сурикова за годы карьеры представила множество ярких фильмов. Зрители оставались в восторге от лент «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину» и других прославленных работ. При этом некоторые ее картины находили фанатов не у себя на родине, а за границей.

Так, в конце 80-х постановщица представила фильм «Две стрелы. Детектив каменного века». В экспериментальной ленте действие разворачивается в доисторическую эпоху, а в кадре герои появляются едва одетыми. Помимо этого, в ленту Сурикова решила добавить весьма откровенный эротический эпизод.

И иностранные зрители с критиками остались в восторге от чувственных сцен фильма. Ленту осыпали комплиментами и продолжительное время показывали в кинотеатрах. Советская публика, наоборот, не осталась в восторге от картины, признав ее одной из самых слабых в фильмографии режиссера.