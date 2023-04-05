Самая красивая девочка в СССР: где сейчас Даша из фильма «Выше радуги»

Детский фильм «Выше радуги» стал кинодебютом для юной Екатерины Парфеновой. Она сыграла в ленте главную роль вместе с Дмитрием Марьяновым. Как сложилась судьба актрисы после столь удачного старта?

Когда картина «Выше радуги» вышла на экраны, Парфенова проснулась звездой. Но этот статус не принес ей радости, напротив, популярность стала для Екатерины разочарованием. Она стеснялась повышенного внимания к своей персоне и замыкалась в себе. Лишь после съемок в других лентах Парфенова немного раскрепостилась.

Позже Екатерина выиграла конкурс «Мисс Мира Университет» и стала первой в истории победительницей из СССР. После своего триумфа девушка отправилась в Париж, где снималась в рекламе и участвовала в модных показах. Затем Екатерина окончила в Лондоне школу бизнеса и стала переводчицей.

Парфенова вышла замуж за адвоката Ричарда Филдса и родила от него двоих детей. Но этот брак рухнул из-за измены супруга. После развода Екатерина получила хорошую компенсацию и купила на эти деньги квартиру в Лондоне. Сегодня она живет в ней вместе с детьми.

Парфеновой 50 лет, но время не властно над бывшей актрисой. У нее гладкое безупречное лицо, белокурые локоны и стройная фигура. Поклонники звезды уверены, что она знает секрет вечной молодости.