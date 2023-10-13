Самая красивая девочка в России: повзрослевшая дочь Кудрявцевой потрясла людей

Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями в 2018 году, когда на свет появилась их дочка Маша. Телеведущая старается не рассказывать о девочке в своих социальных сетях и держит жизнь семьи в тайне, однако в редких случаях делает исключения, привлекая внимание фанатов со всей страны.

Так, несколько дней назад знаменитость поделилась серией кадров, сделанных во время фотосессии Маши. На снимках девочка, пока ее снимают фотографы, позирует в эффектных «взрослых» образах, примерив высокие ботинки, пальто и жакеты. И завершает каждый наряд аккуратным макияжем и прической.

Пользователи Сети остались в восторге от записи Кудрявцевой. В комментариях они осыпали и саму героиню снимков, и ее маму комплиментами и признались, что мечтают увидеть уже готовые профессиональные снимки.