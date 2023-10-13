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Самая красивая девочка в России: повзрослевшая дочь Кудрявцевой потрясла людей

13 октября 2023 06:00
Самая красивая девочка в России: повзрослевшая дочь Кудрявцевой потрясла людей

Фанаты остались в восторге от наследницы знаменитости.

Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями в 2018 году, когда на свет появилась их дочка Маша. Телеведущая старается не рассказывать о девочке в своих социальных сетях и держит жизнь семьи в тайне, однако в редких случаях делает исключения, привлекая внимание фанатов со всей страны.

Так, несколько дней назад знаменитость поделилась серией кадров, сделанных во время фотосессии Маши. На снимках девочка, пока ее снимают фотографы, позирует в эффектных «взрослых» образах, примерив высокие ботинки, пальто и жакеты. И завершает каждый наряд аккуратным макияжем и прической.

Пользователи Сети остались в восторге от записи Кудрявцевой. В комментариях они осыпали и саму героиню снимков, и ее маму комплиментами и признались, что мечтают увидеть уже готовые профессиональные снимки.

«Красота передалась по наследству», «Куколка», «Прелестная девочка», «Невероятная красотка», «Какие красивые родители, такая и Маша», — делятся мнением подписчики.

Самая красивая девочка в России: повзрослевшая дочь Кудрявцевой потрясла людей
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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