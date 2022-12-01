Самая красивая девочка в мире выросла: увидев ее, опешит каждый (фото)

Кристина Пименова обрела известность, когда ей было девять лет. Именно тогда она была признана самой красивой девочкой в мире.

В 2008 году мама трехлетней малышки Гликерия Пименова отправила ее фото в детское модельное агентство President Kids. На кроху тут же обратили внимание и начали приглашать на фотосессии, причем не только в России, но и за рубежом.

Довольно быстро Кристина стала одной из самых успешных и востребованных моделей среди своих сверстников: уже в четыре года она сотрудничала с известными модными брендами. Параллельно Пименова занималась спортивной гимнастикой, от которой впоследствии из-за нехватки времени решила отказаться.

В 2015 году знаменитость заключила контракт с американским модельным агентством LA Models и перебралась вместе с матерью в Калифорнию. В 14 лет она снялась в двух фильмах, но ни один из них не имел успеха у публики. Постепенно на спад пошла и модельная карьера.

Сегодня 17-летняя Кристина все реже участвует в фотосессиях и ведет жизнь обычного подростка. Между тем интернет-пользователи отмечают, что с годами самая красивая девочка в мире будто утратила свое неземное очарование и стала обычной, ничем не примечательной девушкой.