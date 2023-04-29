Самая красивая девочка в мире выросла: не догадаетесь, как она выглядит (фото)

Ланея Грейс стала всемирно известной уже в три года. Она снялась в рекламном ролике и моментально была признана самой красивой девочкой в мире. И это неудивительно, ведь Ланея обладала уникальной внешностью.

Раскосые глаза Грейс называли эльфийскими, а миловидные черты делали лицо безупречным и ангельским. Уже в раннем детстве Ланея начала строить модельную карьеру. Она не стеснялась камер и вела себя непринужденно на съемках. С девочкой заключили контракт, и вскоре она стала знаменита на весь мир. Продвижению Грейс способствовали и соцсети, которые вел отец девочки.

На сегодняшний день состояние Ланеи оценивается в три миллиона долларов. Она продолжает успешную модельную карьеру, однако ее внешность сильно изменилась за последние годы. В 18-летней Грейс не узнать ту «эльфийку» с неземной красотой. Она стала обычной девушкой со стандартной внешностью, и теперь Ланея может легко слиться с толпой.

Грейс увлекается не только модельным бизнесом. Она интересуется живописью, занимается боксом и даже играет на скрипке. Судя по всему, сейчас Ланея не делает ставку на свою внешность.