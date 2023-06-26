Самая красивая девочка в мире выросла и показала, чем ее наградила природа (пикантное фото)

Уже давно не малышка.

Тилан Блондо купается в лучах славы с детства. В 4 года крошку назвали самой привлекательной девочкой в мире. Еще в дошкольном возрасте Тилан была популярной моделью, на ее счету контракты с самыми крупными брендами – Lacoste, Сhanel, L’Orеal Paris и Hugo Boss.

В 10 лет Блондо украсила обложку Vogue, а два года спустя подписала контракт с международным модельным агентством. В свои 22 барышня не сбавляет оборотов: она все также востребована в модной индустрии.

В 2015 году Тилан Блондо дебютировала в кино в 2015 году, снявшись в фильме «Белль и Себастьян».

Помимо фотосессий и показов, манекенщица успевает активно вести соцсети, в которых делится с поклонниками горячими снимками. Подписчики млеют, видя чудесное личико модели и ее стройную фигуру.