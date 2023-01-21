Самая красивая девочка в мире выросла: посмотрите, какой она стала сегодня

Ланея Грейс впервые заявила о себе, когда ей было всего три года. Тогда очаровательная малышка снялась в рекламном ролике и покорила всех своей неземной красотой.

Юная модель начала получать многочисленные предложения о сотрудничестве от известных брендов. Было в ней что-то такое, что притягивало окружающих как магнитом. Особенно сильно выделялись глаза Грейс — фотографы даже окрестили ее взгляд «эльфийским».

Любопытно, что с возрастом самая красивая девочка в мире не утратила своего очарования. Она по-прежнему активно развивает модельную карьеру, получая за съемки довольно неплохие гонорары. К своим 18 годам Ланея уже успела сколотить состояние в три миллиона долларов.

Между тем знаменитость задумалась над тем, чтобы попробовать себя и в качестве актрисы. О ролях в кино пока речи не идет, зато модель успела сняться в музыкальном клипе музыканта Авичи.

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