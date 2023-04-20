Самая красивая девочка в мире и сейчас заткнет за пояс любую: при виде россиянки кружится голова

Кристина Пименова с ранних лет ловила на себе восхищенные взгляды. Посторонние люди то и дело подходили к маме малышки с вопросом о том, не работает ли ее дочь моделью. Поначалу Гликерия Пименова отнекивалась, но потом поняла, что ее наследница действительно может построить успешную карьеру в модельном бизнесе.

Так и случилось. После того как снимки крохи оказались в модельном агентстве President Kids, ее быстро окрестили самой красивой девочкой в мире. Жизнь юной знаменитости заиграла новыми красками — в ней появились модные фотосессии и сотрудничество с известными на весь мир брендами.

У Кристины появились не только поклонники, но и завистники. Вторые уверяли, что с возрастом звезда глянца станет самой обычной девушкой, каких миллионы. Но они ошиблись.

Самая красивая девочка в мире и сейчас заткнет за пояс любую. Сегодня Пименовой 17 лет, и она продолжает работать моделью. К тому же Кристина попробовала себя и в качестве актрисы. Фанаты не сомневаются, что в будущем звезда с ее именем непременно появится на Аллее славы в Голливуде.