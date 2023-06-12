Самая красивая девочка планеты живет в России: за пару лет она стала обычным подростком

В 2017 году о Насте Князевой узнал весь мир. Малышка блистала в Сети и на обложках журналов. Настю не сговариваясь называли самой красивой девочкой планеты. И в словах почитателей был смысл. Мало у кого повернулся бы язык назвать начинающую модель обычной или, не дай бог, несимпатичной. Харизматичная, яркая, глазастая Князева быстро завоевала сердца людей по всей Земле.

Однако слава малышки оказалась очень быстротечной.

Как ни печально, но это часто бывает с детьми, которые обретают бешеную популярность в раннем возрасте. Став подростком, Настя растеряла всю свою «кукольную» красоту и превратилась в обычную юную девушку. Она по-прежнему снимается для журналов и участвует в модельных показах. Но от былого восхищения незаурядной малышкой не осталось и следа. Сейчас Князева просто «одна из многих», а не «самая красивая девочка в мире».

Правда, несмотря на изменения во внешности, она все так же популярна в соцсетях и активно ведет блог, радуя своих подписчиков, которые остались с ней не ради внешности, а ради внутреннего мира заводной и энергичной девчонки.