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Самая красивая девочка: маленькая дочь все меньше похожа на Пугачеву (фото)

31 октября 2023 17:00
Самая красивая девочка: маленькая дочь все меньше похожа на Пугачеву (фото)

Артистка скрывает наследницу от публики.

Алла Пугачева после рождения сына Гарри и дочери Лизы старалась рассказывать об их жизни в социальных сетях. Певица делилась трогательными видео и показала, как взрослеют ее дети. Однако после переезда из России зимой прошлого года она перестала часто делиться семейными кадрами.

И вот несколько дней назад в социальных сетях появились снимки Лизы и Гарри. На них дети позируют в домашней обстановке, а сами кадры, как уверены фанаты, сделаны в доме семьи на Кипре. И невооруженным взглядом заметно, как сильно выросли и изменились наследники за прошедшие месяцы.

При этом, как отмечают пользователи Сети, Лиза все меньше становится похожа на свою мать. Девочка не унаследовала черты Пугачевой, однако отличается красотой. 10-летняя малышка, по мнению фанатов, точно сможет построить модельную карьеру — настолько эффектно она выглядит уже в свои годы.

Самая красивая девочка: маленькая дочь все меньше похожа на Пугачеву (фото)
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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