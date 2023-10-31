Самая красивая девочка: маленькая дочь все меньше похожа на Пугачеву (фото)

Алла Пугачева после рождения сына Гарри и дочери Лизы старалась рассказывать об их жизни в социальных сетях. Певица делилась трогательными видео и показала, как взрослеют ее дети. Однако после переезда из России зимой прошлого года она перестала часто делиться семейными кадрами.

И вот несколько дней назад в социальных сетях появились снимки Лизы и Гарри. На них дети позируют в домашней обстановке, а сами кадры, как уверены фанаты, сделаны в доме семьи на Кипре. И невооруженным взглядом заметно, как сильно выросли и изменились наследники за прошедшие месяцы.

При этом, как отмечают пользователи Сети, Лиза все меньше становится похожа на свою мать. Девочка не унаследовала черты Пугачевой, однако отличается красотой. 10-летняя малышка, по мнению фанатов, точно сможет построить модельную карьеру — настолько эффектно она выглядит уже в свои годы.