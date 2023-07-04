Самая красивая бабушка в мире раскрыла секрет, который позволяет ей выглядеть на 30: он крайне прост

Это средство есть в ванной у каждой.

Поверить в то, что Джине Стюарт 52 года, невозможно. Яркая блондинка родила четверых детей и уже стала бабушкой, причем самой красивой в мире.

Австралийская модель не стала делать интригу из того, что позволяет ей обманывать время, оставаясь молодой, стройной и желанной миллионами мужчин по всему миру. Стюарт даст фору и 30-летним благодаря одному простому лайфхаку, что доступен каждой женщине.

Ежедневно звезда соцсетей принимает ледяной душ. Джина заметила, что незатейливая процедура сохраняет тело подтянутым, заметно улучшает состояние кожи и волос, повышает иммунитет и уменьшает гормон стресса.

Тем не менее бездумно бросаться под ледяную воду не стоит. Красотка советует начинать с 30 секунд в день, постепенно увеличивая длительность. А тем, кому позволяют финансы, модель рекомендует обязательно попробовать криотерапию.