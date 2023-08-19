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Самая красивая бабушка Европы живет в России: вот чем потрясла иностранцев (фото)

19 августа 2023 19:00
Самая красивая бабушка Европы живет в России: вот чем потрясла иностранцев (фото)

Настоящий пример для подражания.

Екатерина Егина живет в Рязани, но это не помешало ей стать обладательницей титула Grandmama Europe. Россиянку признали самой красивой бабушкой Европы — иностранцы от нее без ума.

Брюнетка отправила заявку на участие в международном конкурсе красоты, который проходил в Болгарии. Между собой соревновались участницы старше сорока. И Егиной удалось стать лучшей.

Очаровательная красотка вырастила дочь и сына, у нее есть внук и внучка. Правда, верится в это с трудом. Женщина давно разменяла шестой десяток, но выглядит потрясающе. В течение многих лет она занимается фитнесом, поэтому поражает всех своей стройной фигурой.

Отличается Егина не только эффектной внешностью. Россиянка ведет активный образ жизни, у нее много увлечений. Среди них мотокросс, сапсерфинг, сплавы на байдарках. Пользователи Сети со всего мира восхищаются Екатериной и пишут, что она настоящий идеал женщины.

Самая красивая бабушка Европы живет в России: вот чем потрясла иностранцев (фото)
Фото: Кадр из фильма «Морозко» (1964), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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