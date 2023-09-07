Самая красивая актриса СССР стала бабой-ягой: ходит сгорбившись, живет вдали от людей

У каждого поколения свои кумиры. Не все звезды советского кино смогли встроиться в новую реальность и продолжить актерскую карьеру. Когда-то уроженка Польши Барбара Брыльска считалась самой привлекательной артисткой в СССР, но сегодня знаменитость ведет жизнь затворницы. Поклонникам сложно узнать в скрюченной старушке ту эффектную блондинку из фильма Эльдара Рязанова.

Звезда «Иронии судьбы, или С легким паром!» пропала с радаров несколько лет назад. Всему виной стала череда личных трагедий. Все три брака Брыльской закончились разводами, а в 1993 году актриса потеряла в автокатастрофе единственную дочь. С тех пор экранная Надя Шевелева не может справиться с депрессией.

Усугубляют ситуацию и проблемы со здоровьем: знаменитость пережила перелом позвоночника. Известно, что Барбара Брыльска не следит за телевизионными программами, избегает общения с прессой. Свободное время актриса проводит за прогулками в окрестностях собственного дома, пишет BLITZ+ .