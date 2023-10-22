Самая красивая актриса российского кино теперь живет в глуши: на съемки почти не ездит

Светлана Ходченкова в последнее время почти не появляется на экране. Но дело вовсе не в том, что ей перестали предлагать новые проекты. Знаменитость целенаправленно сбежала подальше от цивилизации, чтобы в полной мере насладиться личным счастьем.

Актриса предпочитает держать свою личную жизнь в секрете, но еще этим летом на пальце Светланы заметили обручальное кольцо. Тогда поклонники предположили, что разведенная уже 13 лет звезда наконец-то нашла спутника жизни.

Сейчас пара обитает в отеле за городом, вдалеке от шумной Москвы. Они гуляют по красивым аллеям, греются у камина и собирают грибы в лесу. Ходченкова делится фотографиями с отдыха в социальных сетях. В кадре она появляется в пальто. Поклонники уверены, что звезда ждет малыша и скрывает животик просторной одеждой. Артистке в этом году исполнилось 40 лет, детей у нее пока не было.