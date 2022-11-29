Самая известная роль: спорим, вы не узнаете выросшего сына Горбункова

Дмитрий Николаев сыграл сына легендарного Семен Семеныча Горбункова в «Бриллиантовой руке». Эта роль стала звездной для актера, хотя за весь фильм он не произнес ни одной реплики. Как сложилась жизнь Николаева после съемок?

«Бриллиантовая рука» дала Дмитрию отличный карьерный старт в мир большого кино. Позднее он появился в такой известной картине, как «Розыгрыш» Владимира Меньшова. Многие до сих пор не могут узнать в подросшем сыне Горбункова ученика Зорина-Кротова.

Несмотря на очевидный талант к перевоплощению и актерству, Николаев решил выбрать режиссерскую стезю. Он отучился в ГИТИСе и после окончания занимался постановками в московских и ленинградских театрах. В 90-е Николаев также работал за рубежом и представлял Россию в проектах международного уровня.

Сегодня 62-летний Дмитрий Николаев проживает в Москве вместе с женой и тремя детьми. В отличие от большинства подростков-актеров СССР, его карьера сложилась более чем удачно.