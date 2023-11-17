Самая известная песня Фрэнка Синатры оказалась «краденой»: без нее не прославился бы

Фрэнк Синатра вошел в историю музыки десятком ярких песен. Его композиции до сих пор не потеряли актуальности и нередко возглавляют хит-парады, обгоняя современные хиты. При этом далеко не все знают историю главной работы исполнителя — баллады My Way.

Как оказалось, слова к философский песне написал 27-летний музыкант Пол Анка. Однажды он проводил вечер в одном кафе вместе с Синатрой, когда тот жаловался на усталость и даже собирался завершить карьеру. И размышления артиста сподвигли Анку написать «Мой путь».

Музыку же композитор предпочел взять уже готовую. Незадолго до встречи он вернулся с гастролей по Франции, где познакомился с романтической балладой Comme d’habitude Клода Франсуа. И не мог выкинуть из головы замысловатую мелодию, а когда подготовил текст «Моего пути», то сразу позвонил французскому коллеге.

Франсуа не стал отказывать Полу и отдал все права на использование мелодии. Уже в самом начале 1969 года слушатели США услышали проникновенную композицию. Песня My Way практически сразу стала хитом сначала у себя на родине, а потом и во всем мире. С тех пор именно эта композиция считается главной в карьере Синатры.