Самая известная девочка советского кино: ее борьба довела россиян до слез

Юная актриса Маргарита Сергеечева была одной из самых популярных девочек Советского Союза. Ее роли в фильмах «Странные взрослые» и «Пока бьют часы» запомнились многим поклонникам отечественного кино. После окончания школы она решила продолжить актерскую карьеру в родном Ленинграде, но быстро поняла, что из-за своей внешности ее амплуа будет весьма ограничено.

Тогда Рита решила переехать в Москву, но и там работы в театре и кино для нее особо не было. После этого она решила кардинально сменить сферу своих интересов, поступила в мединститут, как и ее родители, и успешно его закончила. А в 1997 году Сергеечева вернулась в Санкт-Петербург, где устроилась работать врачом скорой. Об актерской стезе она к тому времени уже не вспоминала.

В 2007 году Маргарита Владимировна пережила тяжелейший инсульт и оказалась наполовину парализована. Благодаря операции на мозге Сергеечеву удалось вернуть к нормальной жизни. Да и сама она активно боролась за собственное восстановление.

Сейчас она живет на скромную пенсию и собранные ее поклонниками деньги, но не теряет бодрости духа. А помогают ей в этом увлечения: разведение орхидей и любовь к животным. Иногда она появляется на телеэкранах, чтобы рассказать о своей жизни, и тогда зрители вновь видят перед собой все ту же упрямую девочку, которая долгие годы была главным лицом нашего детского кино.