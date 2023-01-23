Самая интересная сцена «Великолепного века» по мнению турков: русские изумятся

Турецкий сериал «Великолепный век» с невероятной силой откликнулся в сердцах российских зрителей. Популярность этого проекта обусловлена интересом наших соотечественников к культуре восточной страны. Однако взгляд на эту историческую драму у османов совсем другой.

Несомненно, что российским поклонникам импонировала славянка Хюррем, которая была сильной и яркой женщиной. Но вот сами турки посчитали интереснейшей сценой ту, в которой не было Хасеки-султан.

На первом месте в списке захватывающих эпизодов стоит момент знакомства падишаха с Кастильской принцессой. Интересно, что следующие три позиции тоже занимают кадры с этой королевской особой, а именно ее укус змеей, знакомство девушки с валиде и исчезновение Изабеллы из дворца.

Оставшиеся места занимают последние сцены главных героев. На пятом стоит жестокая казнь Ибрагима, затем следует смерть Хюррем, а замыкает список уход Сулеймана из жизни.