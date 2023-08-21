Самая худая девушка в мире живет в России: фото до и после диеты вызывают оторопь

Яна Боброва начала худеть во время учебы в университете. Девушке не нравилось, как она выглядит, поэтому она решила ограничить себя в еде и начала заниматься спортом. И спустя несколько лет ее вес составлял уже 20 килограммов при росте 161 сантиметр.

Девушка не скрывает: она больше не может справиться с ситуацией. Ей удается съесть лишь конфету, кусочек сыра и немного бульона, а все остальное ее организм отвергает. Близкие же переживают за Яну: ее мать уверена, что однажды дочь просто не проснется, ведь организм стал слабым.

При этом многие врачи отказывались заниматься Бобровой. По их мнению, ее вес настолько мал, что любое лечение может обернуться летальным исходом. И помочь девушке согласились лишь после того, как она оказалась в студии одного из ток-шоу. Уникальный случай привлек внимание специалистов из Нижнего Новгорода, и теперь девушка проходит лечение в клинике. А ее близкие надеются, что однажды она вернется к нормальному весу и станет здоровой.