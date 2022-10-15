Самая «горячая» бабушка в мире: вот какой жуткий секрет скрывает ее красота

Джина Стюарт стала известна в 2018 году, когда приняла участие в откровенной фотосессии. Публика осталась в восторге от внешности модели, которая начала стремительно развивать свою карьеру. Однако мало кто догадывается, на что приходится идти 51-летней модели, матери троих детей и бабушке для сохранения своей красоты.

Как призналась сама знаменитость, она регулярно посещает сеансы криотерапии. На процедурах ее тело остужают до минус 110 градусов по Цельсию. Таким образом, как уверяет модель, она сжигает до 800 калорий и поддерживает крепкое здоровье.

«Это очень полезно для выработки коллагена и вообще для здоровья, общего омоложения тела», — не раз заявляла Стюарт в беседах с журналистами.

При этом знаменитость подчеркивает, что криотерапия — это одна из основных для нее процедур. Она избегает уколов ботокса, так как боится игл, а иногда даже позволяет себе игнорировать строгую диету, ведь чересчур сильно любит сладкое.