Самая глупая постельная сцена в российском кино: над ней потешались все

Пикантные эпизоды нередко влияют на восприятие всего фильма. Снять интересную постельную сцену — целое искусство, которое, увы, дано постичь не всем.

Создателям «Викинга» удалось отличиться в худшем смысле этого слова. В исторической картине есть всего два откровенных эпизода. В первой сцене Владимир в исполнении Данилы Козловского насилует Рогнеду, а вот второй акт происходит уже по обоюдному согласию. В обоих случаях князь успешно справляется, не снимая штанов, что отчетливо видно.

Зрители начали строить догадки, в чем же секрет персонажа Козловского. Одни предположили, что герой симулировал, другие писали о неведомой суперсиле князя Владимира.

Вообще, отечественных киноделов часто ругают за безвкусное изображение пикантных моментов. Так, после выхода «Бабушки легкого поведения» зрители раскритиковали странные сцены, которые задумывались как комедийные. Герой Реввы в образе старушки целуется с девушкой, не подозревающей о том, что перед ней мужчина. И на таких «приколах» построен почти весь фильм.