Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

12 декабря 2025 18:36
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

Это была еще более драматичная история, но режиссер решил сократить хронометраж.

Когда Гарри Поттер в финале смотрит воспоминания Снейпа, вся франшиза подходит к своей эмоциональной развязке, после которой блекнет даже победа над Темным Лордом. Но в экранизации эта сцена хоть и драматична, но и близко не приближается к водовороту событий, описанных в книге.

Зрители получили сухой пересказ ключевых моментов сюжета. Режиссёр Дэвид Йейтс вырезал самую важную главу, ту, что объясняет, кто такой Северус Снейп и почему он вообще делает то, что делает. Без неё вся жертва превращается в красивую, но пустую картинку.

Что показали в фильме: клиповое сознание вместо истории

В «Дарах смерти: Часть 2» воспоминания из Омута памяти — это стремительный монтажный ролик. Мы видим ключевые вехи: Снейп-ребёнок и Лили, насмешки Мародёров, его клятву Дамблдору, просьбу спасти Лили.

Сценаристы взяли сюжетные ключи, но вырезали все, что было между ними. Фильм наотрез отказывается объяснять почему Снейп сперва обратился ко тьме. В итоге его финальная жертва выглядит скорее как тактический расчёт двойного агента, а не как многолетняя мука искупления.

Что вырезали из книги: три роковых диалога, которые меняют всё

Книга давала то, чего так не хватает фильму: контекст. Без него Снейп — просто злодей, который внезапно оказался «хорошим». Вот что осталось за кадром:

1. Ссора у дуба. В фильме мы видим, как Джеймс Поттер издевается над Снейпом, а Лили заступается. Но вырезан финал этой сцены — момент, где униженный и разъярённый Снейп кричит Лили своё самое страшное оскорбление: «Грязнокровка!».

После этого их дружба и влюбленность Лилли (а она была, девушка все-таки что-то испытывала к Северусу), рушится окончательно. Именно этот момент показывает, как глубоко Снейп уже погрузился в идеологию Пожирателей, и почему Лили, в конце концов, выбрала Джеймса, который хоть и был задирой, но не позволил бы себе оценивать людей из-за происхождения.

2. Последний разговор. После того злополучного оскорбления Лили пытается поговорить со Снейпом в последний раз. Она даёт ему шанс объясниться, показать, что он не тот, за кого себя выдаёт. Но Снейп озлобился и не может отступить от своих новых «друзей».

3. Просьба к Волан-де-Морту. В фильме Снейп умоляет Дамблдора спасти Лили. В книге раскрывается более мрачный нюанс: служа Волан-де-морту, Снейп сперва умолял его пощадить только Лили, совершенно не заботясь о судьбе её мужа и сына.

Северус оставался форменным эгоистом, о чем признался директору Хогвартся после отказа Темного Лорда. Именно этот поступок заставляет Дамблдора спросить: «И вам не кажется отвратительным то, о чём вы просите?». Без этой сцены теряется вся сложность и противоречивость мотивации Снейпа.

Почему сцены важны

Именно эти вырезанные диалоги — ключ к главной идее саги, а именно силе жертвенной любви. Самопожертвование Лили сработало потому, что ей был дан выбор («Отойди в сторону, глупая девочка…») и она его отвергла.

Но откуда у Волан-де-Морта вообще возникла идея дать ей этот шанс? Из-за просьбы Снейпа. Исковерканная любовь Снейпа к Лили запустила цепь событий, которая в итоге привела к падению Тёмного Лорда.

Вместо трагедии человека, всю жизнь искупавшего одну роковую ошибку и потерявшего всё из-за собственного фанатизма, мы получили историю тайного агента, влюбленного в отвергшую его девушку. Великолепная игра Алана Рикмана и фраза: «Всегда», спасли ситуацию, создав культовый образ.

Грядущий сериал от HBO — это шанс исправить историческую несправедливость. Шанс показать не икону в чёрных одеждах, а сложного, неприятного, отчаянного человека, чья любовь и ненависть изменили мир.

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011)
Игорь Мустафин
