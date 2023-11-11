Самая эпическая импровизация Мягкова: из-за нее «Служебный роман» вошел в историю

Лишь преданные фанаты «Служебного романа» знают, что смешной и трогательный фильм напичкан сценами, в которых очень удачно импровизировали чуть ли не все задействованные актеры.

Возможно, в этом и состоит секрет ошеломительного успеха киноленты. Экспромт — это та самая изюминка, которая сделала забавное кино культовым. Но самый большой импровизационный вклад в «Служебный роман» внес Андрей Мягков.

В момент ссоры персонажей Мягкова и Алисы Фрейндлих в кабинете Мымры главный герой экспрессивно и резко хватает Верочку, которую блестяще сыграла Лия Ахеджакова. Но вовсе не для того, чтобы закружиться в вальсе, а для того, чтобы прикрыться от разъяренной начальницы ее собственной секретаршей.

Этот шикарный момент отсутствовал в сценарии. Поэтому визжала Ахеджакова по-настоящему. Скорее всего, именно экспромт и сделал эпизод одним из самых ярких и запоминающихся в фильме.