Самая дорогая пластика лица превратила женщину в монстра: фото не для слабых духом

Пластическая хирургия не теряет популярность во всем мире. Миллионы людей обращаются к хирургам за помощью в надежде исправить свою внешность и избавиться от комплексов. Однако далеко не всегда итоговый результат помогает им добиться результатов.

Так, несколько лет назад Джоселин Вильденштейн поняла, что ее брак с миллиардером Алеком Вильденштейном переживает тяжелые времена. Чтобы вновь привлечь внимание супруга, она отправилась к пластическим хирургам. Джоселин была уверена: раз ее муж любит больших кошек, то она должна выглядеть как эти животные.

Медики провели несколько операций, среди которых подтяжка бровей и век, установка имплантов в щеки и подбородок, изменение разреза глаз на «кошачий», новая форма губ и даже подтяжка средней зоны лица, чтобы Джоселин стала максимально похожа на кошку. Она потратила на процедуры 2 миллиона долларов, но супруг не остался в восторге от ее преображения. По данным СМИ, новая внешность его настолько шокировала, что он подал на развод.

Сегодня, как пишут таблоиды, Джоселин наслаждается свободой и старается вести весьма разгульный образ жизни. Она регулярно появляется в светской хронике и становится героиней скандалов.