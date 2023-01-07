Самая денежная профессия в СССР: сегодня она вызовет лишь недоумение

С момента распада Советского Союза прошло немало времени, и сегодня многих россиян шокируют подробности о том, какую жизнь когда-то вели их соотечественники. Изменилось действительно многое, а особенно доходы населения и престижность той или иной профессии.

Например, в нынешнее время никто не может сколотить целое состояние, работая продавцом в магазине. А вот в СССР все было иначе. Именно работники торговли считались наиболее состоятельными людьми. И тому есть простое объяснение.

В Советском Союзе царил тотальный дефицит, а продавцы имели доступ к тем товарам, которые для остальных были лишь мечтой. Это касалось буквально всего: и продуктов питания, и обуви, и одежды, и бытовой техники. К тому же торговцы часто пользовались своими связями и помогали друг другу достать нужную вещь по бартеру. Например, финскую колбасу вполне можно было обменять на джинсы.