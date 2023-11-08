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Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину

8 ноября 2023 20:30
Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину

Испугалась жутких последствий.

Тамару Макарову называли советской Гретой Гарбо. Она вполне могла построить блестящую карьеру за границей. Голливуд был готов встретить талантливую артистку с распростертыми объятиями, но та показала свой характер.

На «фабрике грез» решили экранизировать «Анну Каренину» Толстого. В роли главной героини американцы видели русскую красавицу. Однако та, которую считали самой чувственной актрисой СССР, взвесив все за и против, наотрез отказалась от заграничных съемок. И на то был ряд причин.

Звезда понимала, что если поедет за рубеж, то может смело попрощаться со своей карьерой в родной стране. Но это еще полбеды. Опасность грозила и ее законному супругу. Режиссеру, чья жена блистает в картинах американского производства, точно перекрыли бы кислород на родине. Знаменитость не хотела лишать возлюбленного дела всей его жизни и не стала искушать судьбу.

Фото: Кадр из фильма «Каменный цветок» (1946), unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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