Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее

Николай Костер-Вальдау в «Игре престолов» безусловно хорош. Высокий, обаятельный, с хитрой улыбкой. Но книжный Джейме Ланнистер — это совсем другой уровень. Мартин описывал его как существо нечеловеческой красоты: золотые кудри, зеленые глаза и улыбка, которая очаровывает с первого взгляда. В сериале актер темноволос и кареглаз — мелочь, а осадочек остается.

Мастерство фехтования в книгах подчеркивают постоянно. Джейме стал самым молодым гвардейцем в истории уже в пятнадцать лет. Лучший мечник, которого видел Вестерос. А в сериале он пару раз махнул мечом — и все, дальше потеря руки.

И вот тут самое интересное. В книгах арка Джейме после потери кисти — это бесконечный внутренний монолог. Кто он без правой руки? Чем он вообще теперь может быть полезен? Сериал эту рефлексию почти полностью вырезал. Вместо нее — путешествия с Бронном и остроты.

Кстати, о Бронне. В сериале именно он тренирует Джейме левой рукой. В книгах спарринг-партнер — Илин Пейн, палач без языка, который не может трепаться о слабости Цареубийцы.

В сериале Джейме на моменте с Пурпурной свадьбой стоит в зале и в ужасе смотрит, как умирает его сын. В книгах он вообще не присутствует — возвращается в столицу уже после похорон. И отказывается ехать в Дорн за Мирцеллой, чем окончательно выбешивает Серсею.

Но главное — финал. В сериале Джейме сливает арку искупления, возвращается к Серсее и умирает с ней под завалами. Книжный Джейме на последних страницах держит дистанцию, ищет Сансу, пытается быть кем-то, кроме «второй половины безумной сестры». Это совершенно другой путь. Жаль, мы его так и не увидим.