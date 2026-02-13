Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее

Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее

13 февраля 2026 11:20
Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее

Обиднее всего за финальный эпизод.

Николай Костер-Вальдау в «Игре престолов» безусловно хорош. Высокий, обаятельный, с хитрой улыбкой. Но книжный Джейме Ланнистер — это совсем другой уровень. Мартин описывал его как существо нечеловеческой красоты: золотые кудри, зеленые глаза и улыбка, которая очаровывает с первого взгляда. В сериале актер темноволос и кареглаз — мелочь, а осадочек остается.

Мастерство фехтования в книгах подчеркивают постоянно. Джейме стал самым молодым гвардейцем в истории уже в пятнадцать лет. Лучший мечник, которого видел Вестерос. А в сериале он пару раз махнул мечом — и все, дальше потеря руки.

И вот тут самое интересное. В книгах арка Джейме после потери кисти — это бесконечный внутренний монолог. Кто он без правой руки? Чем он вообще теперь может быть полезен? Сериал эту рефлексию почти полностью вырезал. Вместо нее — путешествия с Бронном и остроты.

Кстати, о Бронне. В сериале именно он тренирует Джейме левой рукой. В книгах спарринг-партнер — Илин Пейн, палач без языка, который не может трепаться о слабости Цареубийцы.

Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее

В сериале Джейме на моменте с Пурпурной свадьбой стоит в зале и в ужасе смотрит, как умирает его сын. В книгах он вообще не присутствует — возвращается в столицу уже после похорон. И отказывается ехать в Дорн за Мирцеллой, чем окончательно выбешивает Серсею.

Но главное — финал. В сериале Джейме сливает арку искупления, возвращается к Серсее и умирает с ней под завалами. Книжный Джейме на последних страницах держит дистанцию, ищет Сансу, пытается быть кем-то, кроме «второй половины безумной сестры». Это совершенно другой путь. Жаль, мы его так и не увидим.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших «Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших Читать дальше 16 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше