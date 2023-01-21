Самая большая интрига: никогда не угадаете, что японцы сказали о русском холодце

Некоторые блюда русской кухни заставляют людей из-за границы испытывать настоящий ужас. Один только холодец способен сильно озадачить гостей нашей страны. Как раз на эту тему на YouTube-канале ToriChyanChannel вышло забавное видео, в котором японцы пробуют традиционные новогодние угощения.

Два молодых человека поочередно пробовали разные праздничные салаты и другие яства. Селедку под шубой они приняли за десерт, а вот маринованные грибы и шашлык приятно удивили иностранцев. Но холодец по началу вызывал у них неоднозначные эмоции.

Японцы удивлялись и строили догадки по поводу этого блюда: «Желе?», «Что это?», «Это не нужно подогреть?»

После дегустации мнения разделились. По выражению лица одного из парней было понятно, что еда его не сильно обрадовала. А вот реакция второго японца была гораздо приятнее для российских зрителей.