«Самая большая беда на земле»: удивитесь, за что иностранцы не любят русских тещ

Выйти замуж за иностранца — мечта бесчисленного количества россиянок. Многие заморские принцы ведутся на красоту русских женщин и дарят им заветное кольцо. Но большинство из них даже не догадываются, с чем им придется столкнуться после свадьбы.

Вместе с женой в комплекте идет теща, а если эта теща из России, то ничего хорошего можно не ждать. Именно такие выводы сделали заграничные мужья. Автор Дзен-канала «Культурная кругосветка» привел слова своего знакомого француза, который узаконил отношения с россиянкой. Он и представить не мог, что в их жизнь с супругой будет постоянно вмешиваться ее мать.

«Теща — самая большая беда на земле», — сделал вывод хлебнувший горя мужчина.

В частности, ему не нравится, что возлюбленная каждый вечер может общаться с мамой по телефону на протяжении двух часов. По его мнению, родительница жены постоянно «давит, во все лезет и всех теребит».