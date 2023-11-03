Самая богатая женщина эстрады не Пугачева: ее фамилия до сих пор на слуху

Формально в Советском Союзе все были равны, однако зрители понимали, что гонорары топовых артистов не сравнить с зарплатами простых смертных. Многие из них сколотили солидный капитал, который только преумножили в современной России. Долгое время самой богатой звездой эстрады называли Аллу Пугачеву.

Однако Примадонна оказалась далеко не самой обеспеченной среди российских звезд. Обойти певицу смогла Наталья Дурова, наследница знаменитой актерской династии. Впервые дрессировщица вышла на сцену в пять лет, а в восемь — стала полноценным членом труппы цирка.

У артистки была недвижимость в Москве и Париже, заполненная антиквариатом и старинной мебелью из XIX века. Дурова имела свою коллекцию редкостей и бриллиантов, самым ценным из которой считались украшения Екатерины Великой. После смерти дрессировщицы все эти богатства отошли внучке звезды.