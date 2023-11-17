Самая богатая порноактриса мира: ее честное фото вас вряд ли впечатлит

В XXI веке фильмы для взрослых переживают настоящий бум. Актеры эротического жанра могут заработать мировую популярность и сколотить солидное состояние. Одной из таких счастливиц стала Дженна Джеймсон. Дама снялась почти в двух сотнях картин и закончила свою карьеру в 2008 году.

Состояние звезды оценивается в 30 миллионов долларов, также на ее счету свыше 35 профессиональных наград. Благодаря своим богатствам Джеймсон смогла оставить работу и сосредоточиться на личной жизни. В 2017 году знаменитость стала многодетной мамой, родив третьего ребенка.

Расслабившись, артистка махнула на себя рукой. Дженна Джеймсон то худела, то толстела, но в итоге смирилась со своим новым обликом. Сегодня в этой 47-летней высохшей даме с пигментными пятнами на лице трудно узнать ту эффектную блондинку. Впрочем, актриса по этому поводу совсем не комплексует.