Самая бездарная актриса России жалеет о съемках в этом фильме: даже для нее перебор

Зрители часто ругают отечественное кино за посредственную актерскую игру и вездесущий блат. На главные роли выбирают не самых талантливых артистов, а счастливчиков, имеющих хорошие связи. Аглае Тарасовой на роду написано было стать знаменитостью, ведь ее мама — Ксения Раппопорт, а отец — успешный бизнесмен.

Правда, публика не слишком жалует звездную наследницу: ее ругают за «деревянность» и ужасный скрипучий голос. Прославила актрису спортивная драма «Лед», но после премьеры Тарасова была не слишком разборчива в выборе ролей. Съемки в «Марафоне желаний» обернулись катастрофой.

Кинолента воспевала курсы скандального блогера Елены Блиновской: ее сейчас обвиняют в неуплате налогов. Общественность считает Блиновскую мошенницей, делающей деньги «из воздуха». Аглая Тарасова признается, что жалеет о съемках в фильме, который ассоциируется с таким человеком.