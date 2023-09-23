Самая бесталанная: зрители не понимают, как Порошина до сих пор получает роли

У Марии Порошиной был амбициозный старт в кино. Актриса сыграла в таких популярных картинах, как «Дальнобойщики», «Бригада», «Марш Турецкого» и «Ночной дозор». Всероссийской звездой артистку сделала главная роль в телесериале «Всегда говори „всегда“», в котором знаменитость задержалась на много лет.

История провинциальной Золушки продержалась девять сезонов, а сама Порошина слилась со своей героиней Ольгой Громовой. В дальнейшем актрису стали приглашать сниматься в другие похожие проекты, в которых она вновь и вновь воплощала образы восторженных простушек.

«Порошина взрослеет, но роль глупой провинциалки преследует ее», — отмечают пользователи Сети.

Зрители гадают, в чем же проблема. Артистке мешают раскрыться и не дают ей разноплановые роли? Или же Мария Порошина не обладает необходимым профессионализмом? Сама актриса не обращает внимания за злопыхателей и стабильно снимается в нескольких новых картинах каждый год.