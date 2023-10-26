Самая бесперспективная фигуристка СССР стала легендой: в эту историю сложно поверить

Сейчас имя Татьяны Тарасовой гремит на весь мир. Она считается известным тренером, который способен привести к победе любого фигуриста. А ведь ее собственная спортивная карьера могла так и не начаться.

Ее отцом был прославленный тренер Анатолий Тарасов. Он мечтал о появлении наследника, которого мог бы поставить на коньки. Однако в семье одна за другой родились две дочери. Разглядев способности в Татьяне, Тарасов тут же отдал ее в секцию фигурного катания.

Но там специалисты были невысокого мнения о таланте девочки. Семье прямо сказали, что Татьяна Тарасова — бесперспективная спортсменка. Тем не менее фигуристка упорно тренировалась и уже в 18 лет стала чемпионкой в парных соревнованиях.

Через год случилась травма, поставившая крест на будущем Тарасовой: вывих плеча распространился на два сустава. Фигуристка не могла подвести партнера, поэтому ей пришлось оставить спорт. И тут снова на помощь пришел отец, заявив, что она должна стать тренером. Диплом института физкультуры спортсменка получала, имея за плечами легендарное золото Олимпиады за выступление своих подопечных Ирины Родниной и Александра Зайцева.