Сама виновата: Озчивит публично унизил Бузову и неспроста

Приезд Бурака Озчивита в Москву продолжает обрастать любопытными подробностями. Среди желающих сделать совместное фото со звездой турецких сериалов оказалась и певица Ольга Бузова. Впоследствии она с гордостью продемонстрировала поклонникам получившийся кадр в социальных сетях, но попала впросак.

Экс-ведущая «Дома-2» не отметила Озчивита на фотографии, что показалось странным журналистке Алене Жигаловой. Блогер раскрыла все карты, заметив, что Бузова сама виновата в том, что произошло. Как оказалось, актер публично унизил артистку, на что имел веские причины.

Выяснилось, что Бузова стала преданной поклонницей Озчивита после того, как на экраны вышел сериал с его участием «Великолепный век». Исполнительница принялась атаковать своего любимчика во всех социальных сетях, но ее внимание оказалось некстати.

Озчивит настолько устал от назойливой фанатки из России, что попросту заблокировал ее.