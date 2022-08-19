Сама виновата: Озчивит публично унизил Бузову и неспроста
Терпение турецкого актера лопнуло.
Приезд Бурака Озчивита в Москву продолжает обрастать любопытными подробностями. Среди желающих сделать совместное фото со звездой турецких сериалов оказалась и певица Ольга Бузова. Впоследствии она с гордостью продемонстрировала поклонникам получившийся кадр в социальных сетях, но попала впросак.
Экс-ведущая «Дома-2» не отметила Озчивита на фотографии, что показалось странным журналистке Алене Жигаловой. Блогер раскрыла все карты, заметив, что Бузова сама виновата в том, что произошло. Как оказалось, актер публично унизил артистку, на что имел веские причины.
Выяснилось, что Бузова стала преданной поклонницей Озчивита после того, как на экраны вышел сериал с его участием «Великолепный век». Исполнительница принялась атаковать своего любимчика во всех социальных сетях, но ее внимание оказалось некстати.
Озчивит настолько устал от назойливой фанатки из России, что попросту заблокировал ее.
«Поэтому Ольга не смогла его отметить», — подытожила Жигалова на своем YouTube-канале «Алена, блин! говорит».