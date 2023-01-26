«Сама виновата»: едкие слова о лидере СССР едва не стоили Лужиной жизни

Лариса Лужина прославилась благодаря картинам «С любимыми не расставайтесь», «Гонщики» и другим знаменитым фильмам. На пике карьеры она считалась одной из главных артисток в стране и продолжает сниматься по сей день. При этом мало кто из поклонников знает, что жизнь артистки могла оборваться еще в молодости из-за одной необдуманной фразы.

Как рассказала сама Лужина, во время работы над картиной «Вертикаль» она ужинала вместе со съемочной группой. За большим столом она сидела вместе с Владимиром Высоцким, Станиславом Говорухиным, а компанию им составляли местные грузины. За ужином артистка заметила портрет Иосифа Сталина и не смогла сдержать возмущение, назвав руководителя страны «душегубом» и «извергом». Неожиданное высказывание шокировало сидящих за столом молодых людей, которые, вспылив, набросились на Лужину, а один даже вытащил нож.

Спасли ситуацию Высоцкий с Говорухиным, которые защитили артистку. Им удалось успокоить грузин и уладить конфликт. По словам артистки, она потом долго сожалела о своих словах, а ее новые знакомые в течение многих лет избегали общения с ней.