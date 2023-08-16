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Киноафиша Статьи Сама уехала и мужа прихватила: Высоцкая и Кончаловский живут в шикарном месте

Сама уехала и мужа прихватила: Высоцкая и Кончаловский живут в шикарном месте

16 августа 2023 19:45
Сама уехала и мужа прихватила: Высоцкая и Кончаловский живут в шикарном месте

Летние месяцы знаменитости решили провести вне дома.

Последние годы Юлия Высоцкая с Андреем Кончаловским живут в загородном поместье недалеко от Москвы. Супруги вложили немало средств и сил в обустройство дома, но отдыхать предпочитают за границей.

Так, телеведущая призналась, что последнее время она в компании мужа наслаждается каникулами в итальянской Тоскане. На виллу, которую постановщик купил несколько лет назад, они приехали после работы над его очередным фильмом. Там они устроили себе полноценные каникулы.

«Я благодарю каждого, с кем случилось это кино. Ребята! Вы — прекрасные», — призналась Высоцкая в своем блоге.

В социальных сетях актриса опубликовала десятки снимков с исторической виллы. На них можно заметить не только живописные виды, но и блюда итальянской кухни, любовь к которым знаменитость никогда не скрывала.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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